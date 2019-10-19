Новая гибель ребенка в Турции: раскрыты подробности

Погибшая в Турции девочка приехала на отдых из Владимирской области

Ребёнок из России погиб во время отдыха с родителями на одном из курортов в Турции.

По данным ТАСС, жители Владимирской области с пятилетней дочерью решили отправиться на экскурсию в каньон Гёйнюк в районе Кемера. Для этого они арендовали трёхместный электровелосипед. На сложном участке дороги отец семейства, управлявший транспортным средством, не справился с управлением. В результате девочка упала и получила тяжёлые травмы.

"Погибшая девочка из Мурома, родители сами справляются с ситуацией. Это хорошая, активная семья", — сказал источник агентства.

Ранее News.ru писал, что 18 августа 12-летнюю российскую девочку затянуло в сток во время купания в бассейне отеля в турецком Бодруме. Спустя неделю ребёнок скончался, несмотря на старания лечивших её турецких и российских медиков.