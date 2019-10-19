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Погибшая в Турции девочка приехала на отдых из Владимирской области 

News.ru 1 час назад
Новая гибель ребенка в Турции: раскрыты подробности
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Ребёнок из России погиб во время отдыха с родителями на одном из курортов в Турции.
По данным ТАСС, жители Владимирской области с пятилетней дочерью решили отправиться на экскурсию в каньон Гёйнюк в районе Кемера. Для этого они арендовали трёхместный электровелосипед. На сложном участке дороги отец семейства, управлявший транспортным средством, не справился с управлением. В результате девочка упала и получила тяжёлые травмы.
"Погибшая девочка из Мурома, родители сами справляются с ситуацией. Это хорошая, активная семья", — сказал источник агентства.
Ранее News.ru писал, что 18 августа 12-летнюю российскую девочку затянуло в сток во время купания в бассейне отеля в турецком Бодруме. Спустя неделю ребёнок скончался, несмотря на старания лечивших её турецких и российских медиков.
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