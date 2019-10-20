СК выяснит обстоятельства ЧП в Екатеринбурге

СК выяснит обстоятельства обрушения грунта на рабочих в Екатеринбурге

Следователи в Екатеринбурге начали проверку после обрушения грунта, в результате чего под завалами оказались двое рабочих, сообщает СУСК РФ по Свердловской области

По данным СК, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое рабочих попали под обрушение грунта.

"По данному сообщению о нарушении требований охраны труда следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении на сайте СУСК.

Следователи осматривают место происшествия. Кроме того, они намерены допросить возможных свидетелей, изъять необходимые следствию документы и найти ответственных за обеспечение безопасности проведения работ.