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СК выяснит обстоятельства обрушения грунта на рабочих в Екатеринбурге 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
СК выяснит обстоятельства ЧП в Екатеринбурге
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Следователи в Екатеринбурге начали проверку после обрушения грунта, в результате чего под завалами оказались двое рабочих, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.
По данным СК, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое рабочих попали под обрушение грунта.
"По данному сообщению о нарушении требований охраны труда следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении на сайте СУСК.
Следователи осматривают место происшествия. Кроме того, они намерены допросить возможных свидетелей, изъять необходимые следствию документы и найти ответственных за обеспечение безопасности проведения работ.
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Происшествия , СКР , МВД , Екатеринбург
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