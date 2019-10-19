Рабочих завалило грунтом на Урале

Пресс-служба МЧС России сообщает, что в Екатеринбурге двое рабочих оказались завалены грунтом.
В Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья два коммунальных работника попали под обрушение грунта. Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках, — передаёт сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что в поисках принимают участие 11 человек. Обстоятельства случившегося пока выясняются.
Как ранее писал News.ru, в результате прорыва дамбы на территории Красноярского края погибли 15 человек. Кроме того, при ЧП 19 местных жителей пострадали. Судьба ещё 13 человек пока неизвестна.