Рабочих завалило грунтом на Урале

Двух рабочих завалило грунтом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья два коммунальных работника попали под обрушение грунта. Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках, — передаёт сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что в поисках принимают участие 11 человек. Обстоятельства случившегося пока выясняются.

Как ранее писал News.ru, в результате прорыва дамбы на территории Красноярского края погибли 15 человек. Кроме того, при ЧП 19 местных жителей пострадали. Судьба ещё 13 человек пока неизвестна.