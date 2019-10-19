Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух рабочих завалило грунтом в Екатеринбурге 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Рабочих завалило грунтом на Урале
Фото: news.ru
Пресс-служба МЧС России сообщает, что в Екатеринбурге двое рабочих оказались завалены грунтом.
В Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья два коммунальных работника попали под обрушение грунта. Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках, — передаёт сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что в поисках принимают участие 11 человек. Обстоятельства случившегося пока выясняются.
Как ранее писал News.ru, в результате прорыва дамбы на территории Красноярского края погибли 15 человек. Кроме того, при ЧП 19 местных жителей пострадали. Судьба ещё 13 человек пока неизвестна.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
News.ru: последние новости
Россиянка выпрыгнула из окна после восьмичасового изнасилования Россиянка выпрыгнула из окна после восьмичасового изнасилования Годовалый малыш скончался на борту летевшего из Пхукета лайнера Годовалый малыш скончался на борту летевшего из Пхукета лайнера Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь126
Тренер обезоружил ученика объятиями
Тренер обезоружил ученика объятиями25
Турция поставила курдам ультиматум
Турция поставила курдам ультиматум328
Журналистов и зоозащитников избили в Подмосковье
Журналистов и зоозащитников избили в Подмосковье1
Мать продавала девочку педофилам за бутылку водки
Мать продавала девочку педофилам за бутылку водки187
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение