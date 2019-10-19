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В центре Берлина загорелся поезд, есть пострадавшие 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
В Берлине загорелся поезд
Фото: «Мир 24» / Евгений Жуков
В центре Берлина в субботу загорелся пассажирский поезд. По данным СМИ, возгорание возникло в специальной электричке для футбольных болельщиков, которые ехали с матча, сообщает Berliner Morgenpost.
Инцидент произошел на станции «Бельвю» скоростной железной дороги. В результате инцидента пострадали несколько человек, их количество не уточняется. Причина пожара также остается неизвестной. На месте происшествия работают спасатели. Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее возгорание произошло на станции Выставочная Филевской линии московского метро. В результате станцию на некоторое время закрыли для входа пассажиров.
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