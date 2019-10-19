Из больницы Новосибирска эвакуировали 160 человек

Из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

Пресс-центр главного управления МЧС России по Новосибирску сообщает, что пожар в городской больнице № 2 ликвидирован. Из горящего здания эвакуировали 160 человек.

Новосибирские пожарные потушили возгорание повышенного уровня сложности. Инцидент произошёл в городской клинической больнице скорой помощи Октябрьского района.

После эвакуации медицинская помощь потребовалась одному маломобильному пациенту больницы, которого спасли из горящей палаты. По предварительным данным, очаг возгорания находился на первом этаже здания, информирует «Интерфакс».

Как ранее сообщал News.ru, в городе Ростове Великом (Ярославская область) произошёл пожар в жилом доме. Во время инцидента погибло семь человек, в числе которых пятеро детей.