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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае 

News.ru 3 часа назад
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
Ведутся поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, — говорится в сообщении ведомства.
Семерых золотоискателей нашли живыми
На кадрах видно грязную воду, а также размытую дорогу. К поисково-спасательным работам привлечены более 270 человек и около 50 единиц спецтехники.
ЧП произошло ночью в субботу, 19 октября. В районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Вода затопила в посёлке два рабочих общежития временного типа. В результате происшествия погибли 15 человек.
Президент Владимир Путин поручил помочь пострадавшим. Общий объём компенсаций семьям погибших при прорыве дамбы на руднике в Красноярском крае предварительно оценили в более чем 25 млн рублей.
Как писал News.ru, панихиды по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае пройдут в воскресенье, 20 октября, во всех храмах Минусинской епархии.
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Комментарии45
Происшествия , Видео , Владимир Путин , МЧС , Красноярский Край
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