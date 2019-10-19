МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
Ведутся поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видно грязную воду, а также размытую дорогу. К поисково-спасательным работам привлечены более 270 человек и около 50 единиц спецтехники.
ЧП произошло ночью в субботу, 19 октября. В районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Вода затопила в посёлке два рабочих общежития временного типа. В результате происшествия погибли 15 человек.
Президент Владимир Путин поручил помочь пострадавшим. Общий объём компенсаций семьям погибших при прорыве дамбы на руднике в Красноярском крае предварительно оценили в более чем 25 млн рублей.
Как писал News.ru, панихиды по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае пройдут в воскресенье, 20 октября, во всех храмах Минусинской епархии.