Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Ведутся поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно грязную воду, а также размытую дорогу. К поисково-спасательным работам привлечены более 270 человек и около 50 единиц спецтехники.

ЧП произошло ночью в субботу, 19 октября. В районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Вода затопила в посёлке два рабочих общежития временного типа. В результате происшествия погибли 15 человек.

Президент Владимир Путин поручил помочь пострадавшим. Общий объём компенсаций семьям погибших при прорыве дамбы на руднике в Красноярском крае предварительно оценили в более чем 25 млн рублей.

Как писал News.ru, панихиды по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае пройдут в воскресенье, 20 октября, во всех храмах Минусинской епархии.