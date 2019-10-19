Семерых золотоискателей нашли живыми в Красноярском крае

Красноярском крае нашли 7 из 13 пропавших золотоискателей. Поиск остальных сейчас является первоочередной задачей спасателей. Пропавших без вести разыскивают 300 человек, в работах задействованы авиация, шесть маломерных судов и водолазная служба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС

В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.

Дамбу технологического водоема на реке Сайба прорвало 19 октября. Селевой поток высотой 4 метра устремился в рабочий поселок золотоискателей и затопил два общежития с 72 постояльцами. Погибли 15 человек, 14 получили ранения. Пропали без вести 13. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.