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Семерых золотоискателей нашли живыми в Красноярском крае 

Рамблер 57 минут назад
Семерых золотоискателей нашли живыми
Фото: ТАСС
В Красноярском крае нашли 7 из 13 пропавших золотоискателей. Поиск остальных сейчас является первоочередной задачей спасателей. Пропавших без вести разыскивают 300 человек, в работах задействованы авиация, шесть маломерных судов и водолазная служба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Тем временем, власти объявили 21 октября днем траура по погибшим. Распоряжение об этом подписал губернатор края Александр Усс, сообщается на официальном портале региона.
В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.
Дамбу технологического водоема на реке Сайба прорвало 19 октября. Селевой поток высотой 4 метра устремился в рабочий поселок золотоискателей и затопил два общежития с 72 постояльцами. Погибли 15 человек, 14 получили ранения. Пропали без вести 13. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что разрушенная минувшей ночью дамба была возведена незаконно и не проходила по документам Ростехнадзора. Ее построили кустарно с нарушением норм. В офисе компании, на которую работала артель, начались обыски.
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Комментарии
Происшествия , Александр Усс , Ростехнадзор , Красноярский Край
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