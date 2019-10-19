В Петербурге обрушился строящийся паркинг

Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"На улице Парашютная обрушился строящийся паркинг в жилом комплексе "Шуваловский". Общая площадь обрушения — 200 квадратных метров, проводится разведка", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба регионального управления МЧС, в свою очередь, сообщила, что на стройке в Петербурге около 13:20 обрушилась арматурная сетка.

"В трехэтажном здании строящегося паркинга при проведении работ по заливке бетоном крыши произошло обрушение арматурной сетки с бетонной заливкой на площади 200 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 14 представителей МЧС, четыре единицы техники, а также 38 специалистов.