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В Петербурге обрушился строящийся паркинг 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Фото: РИА Новости
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Парашютная обрушился строящийся паркинг в жилом комплексе "Шуваловский". Общая площадь обрушения — 200 квадратных метров, проводится разведка", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Пресс-служба регионального управления МЧС, в свою очередь, сообщила, что на стройке в Петербурге около 13:20 обрушилась арматурная сетка.
"В трехэтажном здании строящегося паркинга при проведении работ по заливке бетоном крыши произошло обрушение арматурной сетки с бетонной заливкой на площади 200 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 14 представителей МЧС, четыре единицы техники, а также 38 специалистов.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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