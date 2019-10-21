Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае 

Москва24 + ещё 66 35 минут назад
Компания "Сибзолото" опубликовала список 15 погибших при прорыве дамбы золотопромышленной артели в Курагинском районе Красноярского края.
Семьи семерых погибших проживают в Красноярском крае, двоих — в Хакасии, одного — в Кемеровской области, еще одного — в Вологодской области. Где проживали еще четверо погибших, не уточняется.
В списке также значатся пятеро пропавших без вести и 44 пострадавших, девять из которых госпитализированы.
В свою очередь, в Минздраве сообщили о 27 пострадавших. Врачи осмотрели их и оказали помощь. Тем, кто остался в больнице, оказывают специализированную медицинскую помощь. Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф оказывают им психологическую поддержку.
19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели.
"Разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников. Селевым потоком снесены два общежития, несколько жилых балков и хозяйственных построек ремонтной зоны", — говорится в сообщении компании.
В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края открылись мобильные пункты по выдаче документов и приему заявлений, сообщили на сайте регионального управления ГУ МВД.
Погибли 15 человек. Судьба пятерых остается неизвестной. Губернатор Красноярского края принял решение выплатить семьям жертв по миллиону рублей, независимо от места проживания. Компенсации обеспечат и пострадавшим.
Пять дамб оказались разрушены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Причиной ЧП считают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Задержаны директор, начальник и мастер горного участка золотодобывающего предприятия ООО "Сисим". Их доставили в Красноярск для допроса. Роструд проверит пять компаний, работники которых пострадали.
Москва24: последние новости
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение Живого младенца похоронили в Индии Живого младенца похоронили в Индии Семьи погибших при ЧП в Красноярском крае получат по миллиону рублей Семьи погибших при ЧП в Красноярском крае получат по миллиону рублей
Комментарии62
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , Безопасность , Происшествия в Москве , Минздрав РФ , Роструд , Вологодская Область , Кемеровская Область , Красноярский Край , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания20
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве26
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку1
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой1052
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России258
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение