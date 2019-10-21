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Пьяный россиянин ранил полицейского ножом при задержании 

Lenta.ru + ещё 11 35 минут назад
Пьяный мужчина напал на полицейского с ножом
Фото: РИА Новости
Полицейский, который прибыл по вызову на семейный скандал в Москве, получил ножевое ранение. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов прибыли на Новгородскую улицу, где задержали пьяного мужчину 1973 года рождения. Подозреваемый повел себя агрессивно, сопротивлялся полицейским и ранил одного из них в кисть ножом.
Мужчина был доставлен в отделение. Полицейский обратился в больницу и после оказания помощи вернулся на пост.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина ранил сотрудника полиции ножом в переходе станции метро «Савеловская». Он напал на полицейского после того, как тот сделал ему замечание. Подозреваемый был задержан.
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Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , МВД , Lenta.ru , Москва
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