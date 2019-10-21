На полицейского напали с ножом в Москве

Нетрезвый мужчина в Москве оказал сопротивление при задержании и ранил полицейского, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Наряд полиции получил информацию о семейном скандале и выехал на место происшествия.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что раненый сержант полиции, после оказания помощи продолжил нести службу.

Напомним, в субботу полицейского ударили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве.