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На полицейского напали с ножом в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Нетрезвый мужчина в Москве оказал сопротивление при задержании и ранил полицейского, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Наряд полиции получил информацию о семейном скандале и выехал на место происшествия.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там добавили, что раненый сержант полиции, после оказания помощи продолжил нести службу.
Напомним, в субботу полицейского ударили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве.
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Происшествия , Видео , Криминал , Громкие уголовные дела , РИА Новости , Москва
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