Пожилой россиянин спустя полгода обнаружил дома скелет супруги

Житель Москвы спустя полгода обнаружил дома скелет своей 75-летней супруги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, останки женщины лежали на полу. Обнаружив их москвич обратился в полицию. Как установили сотрудники правоохранительных органов , пенсионерка долгое время проживала она. Смерть наступила шесть месяцев назад.

Следов, которые свидетельствуют о криминальном характере смерти женщины, на ее теле не обнаружены. Другая информация не сообщается.

3 октября пожарные города Зенден в Германии нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Обнаружить останки получилось случайно — в подвале дома произошел пожар, и сотрудники экстренных служб проводили поквартирный обход, чтобы эвакуировать жильцов.