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Пожилой россиянин спустя полгода обнаружил дома скелет супруги 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин спустя полгода обнаружил дома скелет супруги
Фото: РИА Новости
Житель Москвы спустя полгода обнаружил дома скелет своей 75-летней супруги. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, останки женщины лежали на полу. Обнаружив их москвич обратился в полицию. Как установили сотрудники правоохранительных органов, пенсионерка долгое время проживала она. Смерть наступила шесть месяцев назад.
Следов, которые свидетельствуют о криминальном характере смерти женщины, на ее теле не обнаружены. Другая информация не сообщается.
3 октября пожарные города Зенден в Германии нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Обнаружить останки получилось случайно — в подвале дома произошел пожар, и сотрудники экстренных служб проводили поквартирный обход, чтобы эвакуировать жильцов.
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Происшествия , МВД , Москва
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