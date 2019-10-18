Раскрыта тайна убийства «самой сексуальной Insta-модели» 

В США раскрыли убийство популярной Instagram-модели Эсмеральды Гонсалес, сообщает РЕН ТВ.
24-летняя Гонсалес пропала 5 месяцев назад в Лас-Вегасе, на прошлой неделе ее тело обнаружили в пустыне Невада.
По версии следствия, девушка перепутала двери, когда возвращалась домой, и случайно забрела к соседям, 45-летнему Кристоферу Престипино и его сожительнице, 31-летней Лизе Морт.
Пара пригласила ее в гости и предложила наркотики. Отмечается, что у Гонсалес имелись проблемы с психикой, и после приема наркотиков она начала вести себя неадекватно.
Хозяева попытались ее успокоить, а затем привязали к кровати.
Девушке удалось выбраться, в одном нижнем белье она выбежала на улицу и стала просить помощи у проезжающих мимо водителей.
Престипино и Морт испугались, что девушка может их выдать, схватили ее и попытались задушить. Однако первая попытка убийства оказалась неудачной, и тогда Престипино сделал ей инъекцию средства для чистки бассейна.
После он спрятал тело в ящик, залил его цементом и вывез в пустыню.
Предположительно, в убийстве замешана еще одна женщина, однако пока она находится на свободе.
На страницу Эсмеральды Гонсалес в Instagram были подписаны более 300 тысяч человек. Ее называли «самой сексуальной Instagram-моделью».