Раскрыта тайна убийства «самой сексуальной Insta-модели»

В США раскрыли убийство популярной Instagram-модели Эсмеральды Гонсалес, сообщает РЕН ТВ.

24-летняя Гонсалес пропала 5 месяцев назад в Лас-Вегасе, на прошлой неделе ее тело обнаружили в пустыне Невада.

По версии следствия, девушка перепутала двери, когда возвращалась домой, и случайно забрела к соседям, 45-летнему Кристоферу Престипино и его сожительнице, 31-летней Лизе Морт.

Пара пригласила ее в гости и предложила наркотики. Отмечается, что у Гонсалес имелись проблемы с психикой, и после приема наркотиков она начала вести себя неадекватно.

Хозяева попытались ее успокоить, а затем привязали к кровати.

Девушке удалось выбраться, в одном нижнем белье она выбежала на улицу и стала просить помощи у проезжающих мимо водителей.

Престипино и Морт испугались, что девушка может их выдать, схватили ее и попытались задушить. Однако первая попытка убийства оказалась неудачной, и тогда Престипино сделал ей инъекцию средства для чистки бассейна.

После он спрятал тело в ящик, залил его цементом и вывез в пустыню.

Предположительно, в убийстве замешана еще одна женщина, однако пока она находится на свободе.

На страницу Эсмеральды Гонсалес в Instagram были подписаны более 300 тысяч человек. Ее называли «самой сексуальной Instagram-моделью».