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Внук Назарбаева получил год условно за укус полицейского в Лондоне 

Newsru.com + ещё 7 2 часа назад
Внука Назарбаева наказали за укус полицейского
Фото: Youtube
Внук первого президента Казахстана, 28-летний Айсултан Назарбаев приговорен к одному году лишения свободы условно за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает "Русская служба BBC".
"Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь", — говорится в сообщении.
Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф. Если в течение испытательного срока Назарбаев нарушит закон, приговор станет из условного реальным. Внук казахстанского лидера должен провести 140 часов на общественных работах и пройти 20 обязательных сессий по лечению от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и заплатить 5 тыс. фунтов в возмещение ущерба.
3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. 5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он кричит террористические лозунги и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово "Аллах", потому что он просил о помощи.
Инцидент начался с того, что Назарбаев проник в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Она утверждает, что не знает Назарбаева. По всей видимости, он попал в ее квартиру через балкон — мебель на балконе и внутри квартиры повреждена, также как и другие вещи. Она нашла в ящике своего стола паспорт и кошелёк Назарбаева, а в стиральной машинке — его вещи. Ущерб квартире и вещам девушки оценен в 5 тысяч фунтов. Она также испытывала страх и проблемы со сном после инцидента.
На место по звонку одной из местных жительниц прибыл полицейский, который приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться, но тот не послушался и двинулся в сторону полицейского. Тот по меньшей мере трижды применил электрошокер.
В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя часть электрошокера, которая подавала заряд, и атаковал полицейского. Согласно отчёту полиции, внук казахстанского лидера в общей сложности пытался оказывать сопротивление действиям полицейских в течение 53 минут. У полицейского остался шрам, ему понадобилось время для восстановления уверенности в себе и уверенности в возможности продолжения службы.
В отчёте из клиники Priory, где Назарбаев лечился от наркотической зависимости, говорится, что он следовал указанием врачей и показал большой прогресс в лечении. Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе. Адвокат Назарбаева от его имени сказал, что испытал огромное облегчение, услышав приговор, и сам остался доволен приговором, заявив, что его подзащитный встал на путь исправления.
По данным стороны обвинения, вначале представители Казахстана пытались замять дело: в полицию поступил звонок от "представителя казахстанских властей", который пытался вступить в переговоры, чтобы "не позорить семью Назарбаевых", однако полицейские "вступать в контакт отказались". Паспорт внука экс-президента Казахстана был изъят.
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Происшествия , Айсултан Назарбаев , Русская служба BBC
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