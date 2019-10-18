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Еще одна российская школьница покончила с собой 

Lenta.ru 1 час назад
Еще одну российскую школьницу нашли мертвой
Фото: ТАСС
В Троицком районе Челябинской области девятиклассница покончила с собой из-за результатов основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает Znak.
По информации издания, девушка ушла из дома вечером в четверг, 17 октября, после чего ее нашли мертвой в хозяйственных постройках. По словам матери погибшей, школьница переживала из-за результатов пробного ОГЭ, по которому ей якобы занизили оценку.
В региональной прокуратуре изданию подтвердили факт смерти школьницы, проводится проверка. В ведомстве отметили, что семья погибшей девушки считалась благополучной, а она сама была обычным подростком и имела друзей.
Ранее в новосибирской школе №112 нашли мертвой десятиклассницу. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство в туалете школы. Ее друзья рассказали, что видели, как девочка незадолго до случившегося плакала в коридоре.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Челябинская Область
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