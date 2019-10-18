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Убийство в мечети: число жертв возросло до 62 

Вести.Ru + ещё 16 59 минут назад
Теракт в Афганистане: число жертв превысило 60 человек
Фото: EPA
Количество погибших в результате взрывов в афганской мечети возросло до 62 человек, еще около 60 пострадали.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 октября, во время молитвы в провинции Нангархар в здание мечети попали ракеты. Изначально было известно, что жертвами стали 31 человек, около 50 пострадали. По данным местных СМИ, в результате взрывов обрушилась крыша здания. Пока неизвестно, кто совершил теракт.
Об увеличении количества жертв сообщается в Twitter телеканала TOLO news. Пока ни одна группировка, которая действует в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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Происшествия , Азия , Африка , В мире
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