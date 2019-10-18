Теракт в Афганистане: число жертв превысило 60 человек

Убийство в мечети: число жертв возросло до 62

Количество погибших в результате взрывов в афганской мечети возросло до 62 человек, еще около 60 пострадали.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 октября, во время молитвы в провинции Нангархар в здание мечети попали ракеты. Изначально было известно, что жертвами стали 31 человек, около 50 пострадали. По данным местных СМИ, в результате взрывов обрушилась крыша здания. Пока неизвестно, кто совершил теракт.

Об увеличении количества жертв сообщается в Twitter телеканала TOLO news. Пока ни одна группировка, которая действует в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.