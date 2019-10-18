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Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в якутском городе Мирном 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии
Фото: ТАСС
Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Мирнинского района.
«Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Иркутск — Мирный, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибших и пострадавших нет», — сказали в ЕДДС.
Как уточнили в авиакомпании «Ангара», на борту самолета находились 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто из людей не пострадал. Самолет также не поврежден. Специалисты устанавливают причину произошедшего.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Иркутск , Республика Саха (Якутия)
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