Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП при посадке в якутском городе Мирном

Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска , выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии . Пострадавших нет, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Мирнинского района.

«Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Иркутск — Мирный, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибших и пострадавших нет», — сказали в ЕДДС.

Как уточнили в авиакомпании «Ангара», на борту самолета находились 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто из людей не пострадал. Самолет также не поврежден. Специалисты устанавливают причину произошедшего.