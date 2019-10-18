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Дебошир стал причиной вынужденной посадки самолета Москва — Пхукет 

News.ru + ещё 1 19 минут назад
Рейс «Москва — Пхукет» экстренно сел в Ташкенте
Фото: globallookpress.com
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, был вынужден совершить экстренную посадку в Ташкенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.
"Самолет авиакомпании Nordwind airlines, следующий рейсом N42477 по маршруту Москва — Пхукет в 23:31 (21:31 по московскому времени) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина — агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета", — рассказал источник.
Уточняется, что нарушитель общественного порядка был высажен с самолета. После этого лайнер совершил дозаправку, а затем вылетел в пункт назначения в 1:58 (23:58 по московскому времени).
Ранее дебошир устроил драку на борту самолета Лос-Анджелес — Москва. Сообщалось, что в столичном аэропорту лайнер ожидала полиция.
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Происшествия , РИА Новости , Москва , Пхукет , Узбекистан
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