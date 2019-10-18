Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился

Пришедший в маске Джокера с топором в школу дагестанец объяснился

33-летний мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.

Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение.

«Не смотрел, не являюсь его фанатом и даже не знаю, как он выглядит. Я лишь играю в футбол на Playstation 3», — признался он.

В МВД призвали не делать «горячих новостей» из непримечательных фактов.