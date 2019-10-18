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Пришедший в маске Джокера с топором в школу дагестанец объяснился 

Lenta.ru 1 час назад
Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился
Фото: Instagram
Житель села Уллуай в Дагестане, который пришел в школу в маске Джокера с топором, объяснил свой поступок. Республиканское МВД опубликовало видеозапись его показаний в Instagram.
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16 сентября на территорию общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района вошёл мужчина в маске с инструментами в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. Работники образовательного учреждения вызвали полицию. Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя. Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. @mvd.dagestan #МВДДагестан

Публикация от  МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

33-летний мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.
Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение.
«Не смотрел, не являюсь его фанатом и даже не знаю, как он выглядит. Я лишь играю в футбол на Playstation 3», — признался он.
В МВД призвали не делать «горячих новостей» из непримечательных фактов.
«Самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла, с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего», — отметили в пресс-службе и пожелали всем объективности и добра.
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Комментарии3
Происшествия , Криминал , МВД , Республика Дагестан
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