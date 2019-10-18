Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился

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16 сентября на территорию общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района вошёл мужчина в маске с инструментами в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. Работники образовательного учреждения вызвали полицию. Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя. Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. @mvd.dagestan #МВДДагестан
«Не смотрел, не являюсь его фанатом и даже не знаю, как он выглядит. Я лишь играю в футбол на Playstation 3», — признался он.
«Самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла, с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего», — отметили в пресс-службе и пожелали всем объективности и добра.