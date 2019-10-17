Рязанский губернатор сообщил о награде за поимку убийцы

Рязанский губернатор сообщил о выплате вознаграждения за поимку убийцы

Полмиллиона рублей предоставил меценат, написал Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарю каждого из вас за неравнодушие и общественное внимание к страшному преступлению — убийству ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены. Отдельное спасибо тем, кто помог в поисках подозреваемых и установлении обстоятельств преступления. Обещанное меценатом вознаграждение выплачено», — сообщил губернатор.

91-летнего ветерана и его супругу убили в их квартире в Рязани в конце сентября. По подозрению в совершении преступления арестован 20-летний местный житель.