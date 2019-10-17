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Рязанский губернатор сообщил о выплате вознаграждения за поимку убийцы 

Говорит Москва 48 минут назад
Рязанский губернатор сообщил о награде за поимку убийцы
Фото: РИА Новости
Полмиллиона рублей предоставил меценат, написал Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Благодарю каждого из вас за неравнодушие и общественное внимание к страшному преступлению — убийству ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены. Отдельное спасибо тем, кто помог в поисках подозреваемых и установлении обстоятельств преступления. Обещанное меценатом вознаграждение выплачено», — сообщил губернатор.
91-летнего ветерана и его супругу убили в их квартире в Рязани в конце сентября. По подозрению в совершении преступления арестован 20-летний местный житель.
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Происшествия , Криминал , Николай Любимов
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