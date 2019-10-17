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Дагестанец рассказал, почему пришел в школу с топором 

Аргументы Недели 39 минут назад
Дагестанец рассказал, почему пришел в школу с топором
Фото: pixabay.com
В Дагестане мужчина, явившийся в школу с топором и в маске Джокера, рассказал, что толкнуло его на такой поступок. По словам жителя села Уллуая, он не хотел пугать школьников и педагогов.
33-летний мужчина рассказал, что вернулся с работы и застал жену с плачущим ребенком. Оказалось, что малышу не давала спать громкая музыка, доносившаяся из школы. Потом мужчина снова отправился на работу, взял необходимые молоток и топор. При этом обратный его путь проходил через территорию школы, передаёт РенТВ.
«Я ничего против музыки не имею, я и сам слушаю», — заявил дагестанец.
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Происшествия , Республика Дагестан
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