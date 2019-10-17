Дагестанец рассказал, почему пришел в школу с топором

Дагестане мужчина, явившийся в школу с топором и в маске Джокера, рассказал, что толкнуло его на такой поступок. По словам жителя села Уллуая, он не хотел пугать школьников и педагогов.

33-летний мужчина рассказал, что вернулся с работы и застал жену с плачущим ребенком. Оказалось, что малышу не давала спать громкая музыка, доносившаяся из школы. Потом мужчина снова отправился на работу, взял необходимые молоток и топор. При этом обратный его путь проходил через территорию школы, передаёт РенТВ.