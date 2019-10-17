СК завершил расследование убийства девушки в Калуге

СК завершил расследование дела об убийстве девушки в Калуге

Резонансное дело об изнасиловании и убийстве 18-летней девушки в Калуге, на причастность к которым были проверены свыше 11 тысяч человек, передано в суд, сообщает в четверг СК РФ

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении братьев Евгения и Владимира Татаринцевых, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных по п. "а" ч.2 ст. 131, п. "ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, убийство)", — говорится в сообщении.

По данным СК, ночью 16 июля 2014 года обвиняемые в лесополосе у торговых павильонов на окраине Калуги напали на 18-летнюю девушку.

"После совершения изнасилования нападавшие с целью сокрытия преступления задушили потерпевшую. Тело девушки они вывезли в автомобиле в близлежащий лесной массив и сожгли", — сообщает СК.

На месте происшествия криминалисты обнаружили биологические следы двух лиц. Произошедшее вызвало огромный резонанс, однако установить причастных к преступлению правоохранителям сразу не удалось. В течение четырех лет следователи на причастность к преступлению проверили свыше 11 тысяч человек.

"В результате удалось установить принадлежность обнаруженного на месте происшествия генотипа местному жителю Евгению Татаринцеву. Он был задержан, однако свою вину не признал. При этом его соучастников на тот момент установить не удалось", — говорится в сообщении.

После этого, как информирует следствие, мать погибшей девушки обратилась на личный прием к председателю СК РФ, который принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ.

"В кратчайшие сроки следствием на причастность к совершению преступления были проверены лица из окружения Татаринцева и проведен ряд экспертных исследований, в том числе ольфакторная экспертиза, в ходе которой на предметах одежды потерпевшей и орудии убийства — удавке — выявлены запаховые следы и установлена их принадлежность Владимиру Татаринцеву", — информирует СК РФ.

Мужчину, как сообщает следствие, задержали, и он признался, что преступление совершил со своим братом Евгением и еще одним — незнакомым им человеком, с которым незадолго до случившегося распивали спиртное.