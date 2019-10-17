Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку

Очнулась и увидела его: как главред изнасиловал журналистку

Главного редактора новгородской газеты Михаила Боголюбова обвиняют в изнасиловании 33-летней журналистки Алины Щегловой, сообщили в региональном СК. По словам женщины, 27 сентября она много выпила на корпоративе в редакции и в результате потеряла сознание. Очнувшись, местная жительница увидела, что ее насилует Боголюбов.

Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел 27 сентября. В тот день новгородские СМИ принимали участие в областном конкурсе — после него журналисты решили отпраздновать окончание мероприятия в редакции газеты Боголюбова, пишет издание «Медуза».

В здании журналисты распивали алкогольные напитки — в какой-то момент коллеги заподозрили, что Щеглова находится в состоянии сильного опьянения. «Алина сказала: нормально — но взгляд был стеклянный и понятно было, что она перебрала, и ей не очень-то хорошо уже на самом деле», — рассказал сотрудник одного из новгородских СМИ Матвей Николаев.

В итоге 42-летний главный редактор предложил нетрезвой журналистке поехать вдвоем на такси, так как они живут неподалеку друг от друга — женщина согласилась. «В холле Боголюбов выглядел довольно бодро. Мне показалось, что у него какой-то слишком оживленный взгляд. Потом поняла — ошалелый», — поделилась воспоминаниями коллега пострадавшей Анна Огороднийчук.

Сама Щеглова утверждает, что не заподозрила неладного в предложении Боголюбова — главный редактор муниципальной газеты был другом детства ее мужа, в связи с чем женщина была спокойна.

Когда коллеги начали уходить с корпоратива, нетрезвая журналистка надела пальто и села за стол, чтобы подождать, пока Боголюбов закажет такси. Внезапно женщине стало плохо — она потеряла сознание. Придя в себя, новгородка увидела, что ее платье разорвано, а главный редактор насилует ее. По словам журналистки, мужчина надругался над ней дважды — в кабинете и туалете редакции.

В два часа ночи новгородка выбежала из редакции босиком, чтобы поймать такси. Однако в приближающемся автомобиле неизвестным образом оказался Боголюбов — он силой затащил жертву в салон и заявил, что домой она поедет только вместе с ним. В итоге Щеглова добралась до своей квартиры. «Алина сидела вся в слезах, на полу валялось ее разорванное вечернее платье», — рассказал «Медузе» супруг журналистки Иван Зыков.

Он попытался несколько раз связаться с предполагаемым злоумышленником, но тот не отвечал. На следующий день Боголюбов сам позвонил ему и сообщил, что между ним и Щегловой ничего не было. Однако не прошло и часа, как он снова набрал мужчину и сказал, что «вспомнил, кое-что было в эту ночь, но это все по обоюдному согласию».

Вскоре сообщение от главного редактора муниципальной газеты получила и пострадавшая — в нем мужчина признал, что совершил непростительную ошибку.

«Неадекватное состояние не прощение, я понимаю. Но эта мерзость случилась, как ты ответила мне согласием на вот это продолжение по пьяни. Лучше бы убила. Прошу только об одном, не ломать друг другу жизни продолжением. Я потерял друга, я потерял себя, уважение к себе самому. И накажу я себя сам. Жестко», — написал Боголюбов.

Но женщина не выполнила просьбу — 30 сентября она написала в Следком заявление об изнасиловании. В этот же день ей позвонила жена предполагаемого злоумышленника Алла Егорова — полковник полиции, замначальника новгородского управления МВД по вопросам миграции. По словам журналистки, супруга Боголюбова попросила забрать заявление, на что получила от пострадавшей отказ.

Тогда же новгородка принесла в ведомство разорванное платье, пальто и пиджак как вещественные доказательства, но правоохранители отказались их принять, объясняя это тем, что эти улики могут легко потеряться. В итоге следователь назначил женщине экспертизу на 1 октября, однако после того, как пострадавшая прошла обследование, специалисты отказались отдать ей документальное подтверждение исследования.

Разорванное платье журналистики приняли только 9 октября, когда дело передали другому следователю. Позже женщина прошла полиграф, а все присутствующие на том корпоративе коллеги были допрошены сотрудниками регионального СК.

Щеглова в свою очередь заявила, что не намерена портить жизнь Боголюбову — она придала случившееся огласке только после того, как поняла, что в расследовании есть некоторые странности.

«К сожалению, у меня есть информация, что дело пытаются замять. Насильник работает в муниципальной газете, имеющей непосредственное отношение к мэрии Великого Новгорода. Его жена — полковник полиции. И она настойчиво просила меня заявление забрать», — пояснила журналистка.

Главный редактор муниципальной газеты и его супруга отказались комментировать эту ситуацию.