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Душили, травили и залили бетоном 

Рамблер 22 минуты назад
24-летнюю модель Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада спустя почти пять месяцев после ее исчезновения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.
Тело женщины было обнаружено в деревянном ящике, залитом бетоном. Как установили сотрудники полиции, смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.
По подозрению в убийстве был задержан 45-летний сосед погибшей Кристофер Престипино. Как полагает следствие, Гонсалес вместе с Престипино употребили наркотики. После чего женщина начала вести себя неадекватно. В результате Престипино решил привязать ее к кровати. Когда же мужчина освободил женщину, она ударила его в лицо, после чего он попытался ее задушить.
Престипино показалось, что женщина мертва, однако спустя некоторое время она очнулась. Тогда мужчина ввел ей средство для чистки бассейна, после чего модель действительно скончалась. Чтобы избавиться от тела, он спрятал его в ящик, арендовал грузовую машину и вывез его в пустыню.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
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Происшествия , Фото , Lenta.ru , Невада
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