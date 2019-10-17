Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские курды заявили о гибели 218 мирных жителей из-за операции Турции 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Стало известно о гибели сотен людей из-за операции Турции
Фото: РИА Новости
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что в результате турецкой операции «Источник мира» погибли 218 мирных жителей, более 650 человек получили ранения.
По данным пресс-службы администрации, среди погибших — 18 детей и пятеро сотрудников медицинских служб, еще 653 человека пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее курды заявили, что турецкие войска во время военной операции на севере страны якобы использовали запрещенные белый фосфор и напалм. В Турции обвинения опровергли, заявив, что запрещенные вещества якобы применяют силы самообороны курдов.
9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары, Соединенные Штаты ввели против Турции санкции.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии В Петербурге двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналистки Редактора новгородской газеты обвинили в изнасиловании журналистки Напомнившую учителю про домашнее задание школьницу избили одноклассники Напомнившую учителю про домашнее задание школьницу избили одноклассники
Комментарии
Происшествия , Армия , В мире , РИА Новости , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-100
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-1004
Эрдоган выбросил письмо Трампа
Эрдоган выбросил письмо Трампа352
Медведев отругал министров за англицизмы
Медведев отругал министров за англицизмы20
Зеленский ведет подкоп под «формулу Штайнмайера»
Зеленский ведет подкоп под «формулу Штайнмайера»8
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100215
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение