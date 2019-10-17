Убийца Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

Один из фигурантов дела об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая хотела продать свой автомобиль, ответил на вопрос о компенсации ее родственникам. Об этом сообщает портал E1.ru.

"Денежно. Могу ребенка сделать", — пояснил обвиняемый Михаил Федорович.

Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Несколько дней спустя тело молодой женщины нашли в канализационном коллекторе. У нее осталась девятилетняя дочь.

Обвиняемыми по этому делу проходят Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. По версии следствия, они убили хозяйку Audi, чтобы завладеть машиной. Все трое заявили о своем раскаянии. Суд арестовал их до 11 декабря.