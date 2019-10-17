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Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Убийца Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье
Фото: РИА Новости
Один из фигурантов дела об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая хотела продать свой автомобиль, ответил на вопрос о компенсации ее родственникам. Об этом сообщает портал E1.ru.
"Денежно. Могу ребенка сделать", — пояснил обвиняемый Михаил Федорович.
Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Несколько дней спустя тело молодой женщины нашли в канализационном коллекторе. У нее осталась девятилетняя дочь.
Обвиняемыми по этому делу проходят Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. По версии следствия, они убили хозяйку Audi, чтобы завладеть машиной. Все трое заявили о своем раскаянии. Суд арестовал их до 11 декабря.
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Происшествия , Криминал , Екатеринбург
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