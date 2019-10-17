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Убийцы россиянки с Audi находились в федеральном розыске 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Убийцы россиянки с Audi находились в розыске
Фото: Яромир Романов / Znak.com
Обвиняемые в убийстве молодой матери из Екатеринбурга ради ее Audi в момент преступления находились в федеральном розыске за вымогательство. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает «Ura.ru».
В прошлый раз жертвой злоумышленников стала мать фигурантки дела Екатерины Меньшиковой. В сентябре она написала на дочь заявление в полицию, где указала, что та вместе мужем Михаилом Федоровичем и приятелем Маратом Ахметалиевым обманом вывезла ее в сад и принялась избивать и вымогать деньги. Женщине удалось вырваться и обратиться в полицию, после этого компания исчезла.
В отношении всех троих возбудили уголовное дело о вымогательстве и объявили в розыск.
27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как решила продать свой автомобиль Audi Q5 незнакомой женщине. Покупательница притворилась беременной и, сославшись на токсикоз, попросила Ксению приехать к ней. Несколько дней спустя на авторынке в Челябинске нашли окровавленный автомобиль Каторгиной, а позднее — и тело самой женщины.
По подозрению в убийстве Ксении задержали Меньшикову, Федоровича и Ахметалиева, которые, по версии следствия, расправились с женщиной, чтобы завладеть ее машиной. У погибшей Каторгиной осталась девятилетняя дочь.
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Происшествия , Криминал , Екатеринбург
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