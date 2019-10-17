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Задержан подозреваемый в стрельбе по пешеходам у метро «Тимирязевская» 

Вести.Ru 1 час назад
Задержан москвич, стрелявший по пешеходам
Фото: РИА Новости
Месяц ушел у полицейских на то, чтобы выйти на след и задержать ранее судимого москвича, который открыл огонь по мужчинам у метро "Тимирязевская", сообщили в столичном управлении МВД. Инцидент попал в объективы камер наблюдения.
Конфликт между двумя уроженцами Омска 1998 и 1999 годов рождения и москвичом произошел поздним вечером 15 сентября на Дмитровском шоссе. Что стало его причиной, стражи порядка не уточняют. На кадрах видно, что молодые люди преследовали задержанного и провоцировали его на драку. В ответ мужчина пригрозил им пистолетом, а потом и пустил его в дело.
Одного омича госпитализировали с ранением глаза и переломом основания черепа, у второго диагностировали непроникающее огнестрельное ранение живота. Подозреваемый скрылся, нашли его почти через месяц на Учинской улице.
Взятому под стражу мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее он уже был судим, но не уточняется, за что.
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Происшествия , Криминал , МВД , Омск
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