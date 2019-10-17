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В Бийске задержан убийца, измолотивший собутыльника топором 

SM News 1 час назад
Задержан убийца, измолотивший собутыльника топором
Фото: РИА Новости
Более полутора десятков ударов топором получил 60-летний бийчанин, труп которого был обнаружен за городом 15 октября этого года.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в совершении этого жестокого убийства. Им оказался 52-летний знакомый убитого.
5 октября мужчины устроили пьяное застолье. Спиртное оказалось не на пользу их психического состояния. В какой то момент начались взаимные оскорбления, переросшие в потасовку. Более молодой собутыльник схватил топор и избил им товарища.
Когда соперник перестал дышать, подозреваемый решил спрятать тело убитого, дабы уйти от уголовного преследования. На своём автомобиле вывез за пределы города, где слегка замаскировал.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование дела и сбор доказательств продолжается.
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Происшествия , Криминал , Бийск
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