Школьница сменила статус на «произошла смерть»

«Подумала, это прикол»: тело девочки нашли в туалете школы

В Новосибирской школе ученица десятого класса покончила с собой во время уроков — тело девушки обнаружила в туалете другая школьница. Некоторые ученики рассказали, что погибшая училась в новой школе только два месяца и испытывала проблемы в отношениях с людьми. При этом СМИ со ссылкой на местные власти передают, что девочка была спокойной и активной ученицей из обеспеченной семьи.

Пятнадцатилетнюю ученицу десятого класса обнаружили мертвой в туалете одной из школ Новосибирска . Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства смерти подростка не разглашают.

«В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти», — сообщил представитель ведомства.

СМИ со ссылкой на источники передают, что трагедия произошла в городской школе №112.

После первого урока тело девочки через открытую дверь туалета обнаружила пятиклассница. По ее словам, сначала она не поверила, что перед ней мертвый человек.

«Подумала, что это какой-то прикол, пранк», — передает ее слова сайт kp.ru.

Школьница позвала на помощь. По неподтвержденным данным, к появлению врачей девочка была еще жива. Медикам не удалось ее спасти.

«Там (возле туалета) на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей. Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку», — рассказали очевидцы.

После этого в школе свернули уроки, учеников сначала собрали в актовом зале, а затем отпустили по домам.

Местное издание «Академия новостей» передает, что, по неофициальной информации от родителей учеников, школьница оставила учителю записку. Журналисты также нашли во «ВКонтакте» страницу погибшей под мужским ником. Последней записью, которую она разместила стали слова: «Это Конец». Статус школьница сменила на «произошла смерть».

Пока неясно, что могло спровоцировать школьницу на такой шаг. В школу девочка поступила только в этом году. Некоторые ученики рассказали, что она была немного неуравновешенной. При этом источники в ведомствах сообщают, что ребенок был из обычной, обеспеченной семьи, которая переехала, поскольку родители купили новую квартиру.

«Никаких конфликтов в предыдущей школе у ребенка не было. Ранее она обучалась в Сибирском кадетском корпусе. Семья благополучная. Никаких предпосылок к беде не было. Девочка активно участвовала во всех школьных мероприятиях, учителя ей были довольны. Все в шоке, что это произошло», — рассказал источник из надзорных структур kp.ru.

Прокуратура Советского района Новосибирска уже проводит проверку в связи со смертью школьницы. Правоохранители намерены выяснить, в каких отношениях с родителями, учителями и сверстниками была девочка, не было ли нарушений закона со стороны школы или других организаций.

В этом учебном году это уже не первый раз, когда школьники по собственной воле расстаются с жизнью.

В сентябре в Зеленограде с собой покончил ученик 7 класса. Мальчик отправился в школу на торжественную линейку и совершил самоубийство в лесополосе рядом с учебным заведением.

По данным местных СМИ, 14-летний мальчик проживал в районе Старое Крюково. Тело подростка обнаружила случайная прохожая и вызвала полицию. Рядом был обнаружен рюкзак со школьными принадлежностями. Правоохранители установили личность погибшего по записям в школьном дневнике и сообщили матери о трагедии.

При первичном осмотре следов насилия на теле не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Портал «365 news» сообщал, что у подростка были серьезные проблемы с успеваемостью — его мать, работающая педиатром, призналась, что третий год подряд он шел в 7 класс. Она рассказала правоохранителям, что за два дня до начала школьного года сын попросил перевести его в 9 класс коррекционной школы, потому что он чувствовал, что не справляется с программой. Женщина отказала, потому что хотела, чтобы сын получил хорошее образование. В этом году она планировала нанять для подростка репетиторов, чтобы он мог подтянуть успеваемость. При этом мальчик не показал, что сильно расстроен из-за отказа перевести его в спецучреждение.

Как рассказала женщина порталу, 2 сентября он находился в обычном расположении духа. Она предложила подвезти сына до школы на машине, однако он отказался. В последний раз мать говорила со школьником около 8.00, когда тот выходил из дома. Чуть позже ей позвонила классная руководительница мальчика и спросила, почему его нет на линейке. Перед роковым поступком подросток удалил страничку в соцсетях.