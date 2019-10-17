Били топором: в Удмуртии засудят живодеров

Пытались зарубить топором: в Удмуртии возбудили уголовное дело против живодеров, издевавшихся над собакой

Удмуртии возбудили уголовное дело против живодеров, издевавшихся над собакой. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в одной из деревень Игринского района.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что хозяева одного из домов издеваются над собакой. Прибывшие на место стражи порядка нашли во дворе израненного пса.

Зоозащитники и волонтеры перевезли собаку в Ижевск, провели ветэкспертизу и передали животное на лечение. Экспертиза выявила у спасенного, которого назвали Рексом, значительные повреждения.

«Они вдвоём (хозяева — Прим.ред) просто начали бить его топором! Топором они били его по голове, пытались отрубить голову, он скулил, он плакал, звал на помощь», — рассказали волонтеры.

Против хозяев возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас Рекс находится на лечении.