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Пытались зарубить топором: в Удмуртии возбудили уголовное дело против живодеров, издевавшихся над собакой 

ИА «Сусанин» + ещё 1 42 минуты назад
Били топором: в Удмуртии засудят живодеров
Фото: РИА Новости
В Удмуртии возбудили уголовное дело против живодеров, издевавшихся над собакой. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в одной из деревень Игринского района.
В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что хозяева одного из домов издеваются над собакой. Прибывшие на место стражи порядка нашли во дворе израненного пса.
Зоозащитники и волонтеры перевезли собаку в Ижевск, провели ветэкспертизу и передали животное на лечение. Экспертиза выявила у спасенного, которого назвали Рексом, значительные повреждения.
«Они вдвоём (хозяева — Прим.ред) просто начали бить его топором! Топором они били его по голове, пытались отрубить голову, он скулил, он плакал, звал на помощь», — рассказали волонтеры.
Против хозяев возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Сейчас Рекс находится на лечении.
«Мы надеемся, что период восстановления пройдёт за короткий срок, несмотря на очень тяжёлые повреждения на правой щеке и шее», — отметила куратор собаки Валентина Мартынова.
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Комментарии3
Происшествия , Удмуртская Республика
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