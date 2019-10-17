Снаряды ВОВ нашли в Пензенской области

В Пензенской области лесник нашел 12 снарядов ВОВ

Сотрудникам ОМОН «Страж» управления Росгвардии по Пензенской области пришлось обследовать необычные боеприпасы. Об их нахождении в полицию сообщил житель области.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что специалисты выехали на то место, которое указал мужчина. Оказалось, что его находка — это 12 снарядов, выпущенных для нужд артиллерии в годы Великой Отечественной войны.

Боеприпасы сильно пострадали от времени, проржавели, что увеличило риск самопроизвольного взрыва. К счастью, этого не произошло.

Взрывотехники вывезли их на специальный полигон для уничтожения. Ну а жителям Пензенской области в очередной раз напомнили, что в случае обнаружения подобных предметов, да и любых подозрительных нужно сразу сообщать в полицию.