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В Пензенской области лесник нашел 12 снарядов ВОВ 

SM News 51 минуту назад
Снаряды ВОВ нашли в Пензенской области
Фото: РИА Новости
Сотрудникам ОМОН «Страж» управления Росгвардии по Пензенской области пришлось обследовать необычные боеприпасы. Об их нахождении в полицию сообщил житель области.
В пресс-службе Росгвардии рассказали, что специалисты выехали на то место, которое указал мужчина. Оказалось, что его находка — это 12 снарядов, выпущенных для нужд артиллерии в годы Великой Отечественной войны.
Боеприпасы сильно пострадали от времени, проржавели, что увеличило риск самопроизвольного взрыва. К счастью, этого не произошло.
Взрывотехники вывезли их на специальный полигон для уничтожения. Ну а жителям Пензенской области в очередной раз напомнили, что в случае обнаружения подобных предметов, да и любых подозрительных нужно сразу сообщать в полицию.
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Происшествия , Росгвардия , Пензенская Область
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