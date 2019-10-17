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В Израиле обнаружили взрывчатку на пути следования колонны паломников 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Израильских паломников спасли от гибели
Фото: РИА Новости
Более 1350 ортодоксальных еврейских паломников приняли минувшей ночью участие в массовой молитве у гробницы патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) на Западном берегу реки Иордан, по пути следования колонны было обнаружено взрывное устройство, сообщила израильская армия.
"Ночью бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция, израильская полиция и силы гражданской администрации сопровождали примерно 1350 паломников к гробнице Иосифа в Наблусе. При входе в город самодельное взрывное устройство было обнаружено и нейтрализовано" — сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Могила библейского патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) — одна из еврейских святынь, расположенная на Западном берегу реки Иордан, на посещение которой требуется особое разрешение армейского командования. Безопасность передвижения верующих обеспечивают военные и полиция.
Являясь излюбленным местом паломничества ортодоксальных иудеев, гробница патриарха Иосифа не раз становилась местом столкновений палестинцев и израильтян.
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Происшествия , В мире , ЦАХАЛ , Израиль
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