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Друзья рассказали о погибшей в новосибирской школе девочке 

Аргументы Недели + ещё 2 34 минуты назад
Друзья рассказали о погибшей в школе девочке
Фото: РИА Новости
Друзья девочки, найденной мёртвой в туалете новосибирской школы, рассказали о ее состоянии. По их словам, последнее время она была очень грустная и постоянно говорила, что ей плохо.
Приятели старшеклассницы вспомнили, что она писала о каких-то проблемах, но не уточняла, что именно у неё произошло. Возможно у неё были непростые отношения с родителями, отметил собеседник.
Известно, что за день до трагедии девочка прислала друзьям голосовое сообщение, в котором сообщила об уходе из дома. Она куда-то бежала и ей постоянно писала мама, передаёт RT.
Друзья также признались, что с появлением отчима школьницу стали больше контролировать и наказывать, она стала "более запуганной".
Ранее одноклассник девочки рассказал, что она была новенькая в классе и её считали "странной".
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