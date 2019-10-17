Друзья рассказали о погибшей в школе девочке

Друзья рассказали о погибшей в новосибирской школе девочке

Друзья девочки, найденной мёртвой в туалете новосибирской школы, рассказали о ее состоянии. По их словам, последнее время она была очень грустная и постоянно говорила, что ей плохо.

Приятели старшеклассницы вспомнили, что она писала о каких-то проблемах, но не уточняла, что именно у неё произошло. Возможно у неё были непростые отношения с родителями, отметил собеседник.

Известно, что за день до трагедии девочка прислала друзьям голосовое сообщение, в котором сообщила об уходе из дома. Она куда-то бежала и ей постоянно писала мама, передаёт RT.

Друзья также признались, что с появлением отчима школьницу стали больше контролировать и наказывать, она стала "более запуганной".

Ранее одноклассник девочки рассказал, что она была новенькая в классе и её считали "странной".