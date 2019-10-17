Фигурантов по делу «Зимней вишни» могут освободить

Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, прокуратура просит изменить меры пресечения в виде ареста Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина на запрет определенных действий.
А также продлить содержание в тюрьме на три месяца, до 26 января 2020 года Юлии Богдановой, Георгию Соболеву, Надежде Судденок и Сергею Антюшину.