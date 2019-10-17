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Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни» 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фигурантов по делу «Зимней вишни» могут освободить
Фото: РИА Новости
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, прокуратура просит изменить меры пресечения в виде ареста Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина на запрет определенных действий.
А также продлить содержание в тюрьме на три месяца, до 26 января 2020 года Юлии Богдановой, Георгию Соболеву, Надежде Судденок и Сергею Антюшину.
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Происшествия , Андрей Бурсин , Надежда Судденок , Игорь Полозиненко , Сергей Генин , Георгий Соболев , Сергей Антюшин , Александр Никитин , Юлия Богданова , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Кемерово
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