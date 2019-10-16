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В Калининграде выяснят обстоятельства расстрела семьи лебедей 

РИА Новости 2 часа назад
Неизвестные жестоко расправились с семьей лебедей
Фото: РИА Новости
Калининградские полицейские начали проверку сообщений в соцсетях, что охотники расстреляли из ружья семью лебедей, сообщли РИА Новости в пресс-службе управления МВД РФ по Калининградской области.
Калининградец Денис Штейн написал на своей странице в Facebook о том, что на озере у поселка Логвино поселилась семья лебедей — пара с четырьмя птенцами. Он следил за их жизнью, поскольку снимал документальный фильм о птицах. Штейн сообщил, что на днях охотники убили одного взрослого и трех молодых лебедей.
"По сообщениям в социальных сетях в интернете полиция начала проверку", — сообщили в пресс-службе.
В полиции отметили, что предстоит установить причину гибели птиц, найти причастных к их смерти и выяснить, есть ли у них разрешение на ношение оружия.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область
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