Неизвестные жестоко расправились с семьей лебедей

В Калининграде выяснят обстоятельства расстрела семьи лебедей

Калининградские полицейские начали проверку сообщений в соцсетях, что охотники расстреляли из ружья семью лебедей, сообщли РИА Новости в пресс-службе управления МВД РФ по Калининградской области

Калининградец Денис Штейн написал на своей странице в Facebook о том, что на озере у поселка Логвино поселилась семья лебедей — пара с четырьмя птенцами. Он следил за их жизнью, поскольку снимал документальный фильм о птицах. Штейн сообщил, что на днях охотники убили одного взрослого и трех молодых лебедей.

"По сообщениям в социальных сетях в интернете полиция начала проверку", — сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что предстоит установить причину гибели птиц, найти причастных к их смерти и выяснить, есть ли у них разрешение на ношение оружия.