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«Странный юмор»: на блогера Катю Адушкину напали с пистолетом 

ТК «Звезда» + ещё 1 20 часов назад
«Странный юмор»: блогера жестоко разыграли
Фото: РИА Новости
Популярная певица и блогер сказала, что огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека.
На 15-летнюю певицу и популярного российского блогера Катю Адушкину напал неизвестный с пистолетом. Девушка возвращалась утром из спортивного зала, когда возле дома встретила молодого человека лет 18-ти. Он спросил у нее дорогу к метро. После этого он начал преследовать Адушкину. Та заметила что-то неладное, принялась бежать, а парень схватил ее за одежду и начал угрожать пистолетом ей и окружающим. Об этой истории блогер рассказала в своем Instagram.
«Он считает до трех, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону», — пишет Катя.
Оказалось, что это были пранкеры, решившие разыграть блогера. Но ни Катя, ни ее подписчики такого юмора не оценили.
«Возможно, ваши действия могут доставить кому-то много страха и негатива, а для кого-то это может быть последней каплей, чтобы человек закрылся в себе и стал боятся людей. Я хочу обратиться к блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность: огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека», — поделилась Катя со своими подписчиками.
Родители Кати Адушкиной обратились в полицию и «судьба этих людей будет решаться правоохранительными органами».
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Происшествия , Шоу-бизнес , МВД
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