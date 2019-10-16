«Странный юмор»: блогера жестоко разыграли

«Странный юмор»: на блогера Катю Адушкину напали с пистолетом

Популярная певица и блогер сказала, что огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека.

На 15-летнюю певицу и популярного российского блогера Катю Адушкину напал неизвестный с пистолетом. Девушка возвращалась утром из спортивного зала, когда возле дома встретила молодого человека лет 18-ти. Он спросил у нее дорогу к метро. После этого он начал преследовать Адушкину. Та заметила что-то неладное, принялась бежать, а парень схватил ее за одежду и начал угрожать пистолетом ей и окружающим. Об этой истории блогер рассказала в своем Instagram.

«Он считает до трех, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону», — пишет Катя.

Оказалось, что это были пранкеры, решившие разыграть блогера. Но ни Катя, ни ее подписчики такого юмора не оценили.

«Возможно, ваши действия могут доставить кому-то много страха и негатива, а для кого-то это может быть последней каплей, чтобы человек закрылся в себе и стал боятся людей. Я хочу обратиться к блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность: огромные просмотры и рейтинги не важнее жизни даже одного человека», — поделилась Катя со своими подписчиками.