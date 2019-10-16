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Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске 

Газета.Ru + ещё 8 58 минут назад
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Фото: РИА Новости
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00. На станции «Северодвинск» при проверке документов у пассажиров поезда «Нёнокса — Северодвинск» были обнаружены трое американских граждан.
Отмечается, что это военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола и американский военный атташе Данн.
Они были сняты с поезда, так как данная территория является режимной. Уточняется, что действия атташе могут быть засчитаны как административное правонарушение.
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Происшествия , Ближний Восток , Политика , Северодвинск , США
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