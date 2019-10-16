В России стали чаще раскрывать преступления

Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений

"За 9 месяцев текущего года в производстве следственных органов СК России находилось более 165 тысяч уголовных дел, из них окончено 89,8 тысячи. Растет количество раскрытых преступлений, в том числе на 10% увеличилось количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет, что свидетельствует об эффективности ранее принятых управленческих решений, связанных с увеличением следственного и криминалистического аппарата за счёт сокращения штатной численности обеспечивающих подразделений", — приводит пресс-служба ведомства слова Бастрыкина.

Председатель СК России также озвучил данные о криминогенной обстановке в России, отметив, что в анализируемый период по России в целом зарегистрировано 1,5 миллиона преступлений, при этом отмечается снижение количества зарегистрированных убийств на 7%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на 5%, изнасилований на 1%.