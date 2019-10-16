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Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
В России стали чаще раскрывать преступления
Фото: РИА Новости
Количество раскрытых преступлений растет в РФ, что свидетельствует об эффективности решения увеличить число следователей и криминалистов за счет сокращения штатной численности обеспечивающих подразделений, заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на совещании по итогам работы ведомства за девять месяцев 2019 года.
"За 9 месяцев текущего года в производстве следственных органов СК России находилось более 165 тысяч уголовных дел, из них окончено 89,8 тысячи. Растет количество раскрытых преступлений, в том числе на 10% увеличилось количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет, что свидетельствует об эффективности ранее принятых управленческих решений, связанных с увеличением следственного и криминалистического аппарата за счёт сокращения штатной численности обеспечивающих подразделений", — приводит пресс-служба ведомства слова Бастрыкина.
Председатель СК России также озвучил данные о криминогенной обстановке в России, отметив, что в анализируемый период по России в целом зарегистрировано 1,5 миллиона преступлений, при этом отмечается снижение количества зарегистрированных убийств на 7%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на 5%, изнасилований на 1%.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР
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