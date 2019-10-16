Военных атташе США задержали в Северодвинске

Двоих высокопоставленных американских военных и американского дипломата сняли с поезда в Северодвинске , сообщает «Интерфакс».

Все трое — сотрудники посольства США России : военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уитситт Уильям Кертис, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола.

Инцидент произошел 14 октября в поезде «Нёнокса-Северодвинск», американцев обнаружили при проверке документов в Северодвинске.

Северодвинск является режимной территорией, у сотрудников посольства не оказалось при себе документов, разрешающих въезд в город.

По данным ТАСС, американцы подозреваются в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").