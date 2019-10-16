Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военных атташе США задержали в Северодвинске 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Двоих высокопоставленных американских военных и американского дипломата сняли с поезда в Северодвинске, сообщает «Интерфакс».
Все трое — сотрудники посольства США в России: военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уитситт Уильям Кертис, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола.
Инцидент произошел 14 октября в поезде «Нёнокса-Северодвинск», американцев обнаружили при проверке документов в Северодвинске.
Северодвинск является режимной территорией, у сотрудников посольства не оказалось при себе документов, разрешающих въезд в город.
По данным ТАСС, американцы подозреваются в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").
Происшествия , Видео , Интерфакс , Северодвинск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными448
Российских военных заметили у Кобани
Российских военных заметили у Кобани29
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Вскрылись новые детали убийства Моторолы55
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Россия восстановила авиасообщение с Грузией148
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым78
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
01:45
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Происшествия
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
01:03
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Кавказ Политика
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
03:11
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
Политика
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Путин изменил закон «О полиции»
02:19
Путин изменил закон «О полиции»
Политика Общество
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение