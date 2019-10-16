Военных атташе США задержали в Северодвинске

Сотрудников посольства США задержали в Северодвинске

На железнодорожной станции в Северодвинске обнаружены трое сотрудников посольства США России , не предоставившие необходимые документы для пребывания в этом городе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По информации телеканала, это военно-морской атташе Уитситт Уильям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде. Их подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране; данное нарушение, согласно КоАП, влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы государства.

Северодвинск является территорией, где регламентировано пребывание иностранцев, отмечает РЕН ТВ.