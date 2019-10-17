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Крымчанин колбасой отбился от агрессивного кабана 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Крымчанин отбился колбасой от дикого кабана
Фото: РИА Новости
Дикий кабан устроил форменный переполох в крымском Гурзуфе: животное нападало на отдыхающих, атаковало прибывших сотрудников МЧС и устроило небольшой заплыв в море, где его и поймали.
На сделанных очевидцами кадрах видно, как парнокопытное набрасывается на прохожих. В итоге одному из местных жителей пришлось расстаться с колбасой, чтобы "откупиться" от агрессивного зверя.
Утихомирить кабана удалось только спасателям — к моменту их прибытия он прогуливался по пляжу и периодически заходил в воду. Судя по разговорам сотрудников МЧС, животному ввели успокоительное, после чего его поймали у пирса, хотя и не без труда.
Буяна отвезли в Ялтинский горно-лесной заповедник, где и отпустили.
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Происшествия , МЧС
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