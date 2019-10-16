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В Барселоне француз умер от инфаркта, пешком дойдя до аэропорта 

РИА Новости 2 часа назад
В Барселоне француз умер, пешком дойдя до аэропорта
Фото: РИА Новости
Гражданин Франции скончался в одной из больниц Барселоны из-за инфаркта, который, предположительно, произошел после того, как он пешком шёл до аэропорта "Эль-Прат" в связи с перекрытием дороги после начала протестов, сообщает газета Diari de Tarragona.
Инцидент произошел в понедельник. По данным издания, 62-летнему французу, имеющему проблемы с сердцем, пришлось пешком с чемоданами в руках добираться до аэропорта, откуда он должен был улететь на родину. По данным СМИ, мужчина прошел около трех километров.
Мужчине удалось дойти до одного из терминалов аэропорта, однако в зоне парковки он упал в обморок. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оказали французу первую помощь, после чего было принято решение о его госпитализации на вертолете в одну из больниц. Позднее мужчина скончался.
Как отмечает издание, служба спасения и компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании, утверждают, что смерть пассажира никак не связана с блокировкой аэропорта.
Посольство Франции в Испании подтвердило изданию Periodico, что у мужчины случился инфаркт.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
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Происшествия , В мире , Франция
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