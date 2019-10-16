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Российский школьник без вести пропал после разборок с водителем 

Lenta.ru 1 час назад
Школьник пропал без вести после разборок с водителем
Фото: bloknot-volgograd.ru/ Lenta.ru
Одиннадцатилетний житель поселка Горный Тракторозаводского района Волгоградской области без вести пропал после разборок с водителем. Об этом мать мальчика рассказала изданию «Блокнот».
По ее словам, накануне, 15 октября, мальчик кидал с балкона водяные бомбочки и одна из них попала на автомобиль. Владельцу машины это не понравилось, он начал доказывать, что на ней осталась вмятина и вызвал полицию.
«Прибывший участковый поднялся в квартиру, где был мой сын с сестрой. Саша испугался, сначала говорил, что это сделала сестра, а потом признался и попросил никому ничего не рассказывать, так как его будут ругать», — рассказала женщина.
Хозяин иномарки в свою очередь заявил о планах писать заявление в полицию.
Во время инцидента мать была на работе. После визита участкового позвонила детям и сказала, чтобы они не открывали никому двери. Уже через 10 минут женщине позвонила дочь и сказала, что мальчик сбежал. Участковый ей сказал: «Подождите, вернется». Мальчик в итоге домой не пришел и мать позвонила в полицию.
В день пропажи он был одет в красную куртку, серую толстовку и брюки цвета хаки.
10 октября стало известно, что в поселке Ола Магаданской области волонтеры и родители около суток искали пропавшего 10-летнего школьника, который ушел в школу и не вернулся домой. Мальчика нашли у него дома, где он прятался под кроватью.
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Происшествия , Волгоградская Область
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