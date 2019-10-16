В Абхазии спасатели нашли тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова.
10 октября россиянина унесло течением реки Кодор в районе села Джампал. Тело было обнаружено сегодня в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. В спецоперации принимали участия спасатели и сотрудники базы отдыха «Апсны Эдвенчер», сообщается на сайте МЧС республики.
Как писал News.ru, ранее российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.