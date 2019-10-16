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Тело российского туриста обнаружили в Абхазии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
В Абхазии спасатели нашли тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова.
10 октября россиянина унесло течением реки Кодор в районе села Джампал. Тело было обнаружено сегодня в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. В спецоперации принимали участия спасатели и сотрудники базы отдыха «Апсны Эдвенчер», сообщается на сайте МЧС республики.
Как писал News.ru, ранее российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.
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Происшествия , Видео , Владимир Антонов , Абхазия
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