Тело российского туриста обнаружили в Абхазии

Абхазии спасатели нашли тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Дзеидова.

10 октября россиянина унесло течением реки Кодор в районе села Джампал. Тело было обнаружено сегодня в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. В спецоперации принимали участия спасатели и сотрудники базы отдыха «Апсны Эдвенчер», сообщается на сайте МЧС республики.