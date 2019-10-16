Сдала коллега: мэра Новочеркасска задержали за взятку

По подозрению в получении взятки задержан глава Новочеркасска Игорь Зюзин . Как считает следствие, в 2017 году, еще будучи мэром города Зверево Ростовской области , он незаконным путем получил около 2,6 млн рублей. О причастности Зюзина к преступлению следствию рассказала его бывшая подчиненная, которую летом суд уже приговорил к реальному сроку за взятку. Женщина утверждает, что деньги предназначалась именно ее руководителю.

Следственный комитет задержал главу администрации города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина. Как сообщили в ведомстве, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Зюзин вступил в сговор со своим заместителем Альбиной Порошиной и в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 2,6 млн руб. В то время Зюзин был мэром другого, менее крупного города в Ростовской области — Зверево (население менее 20 тыс. человек).

О причастности Зюзина к получению взятки следствию рассказала сама Порошина, которую задержали ранее по делу о взяточничестве. Как пояснили в СК РФ, Порошина сотрудничала со следствием и пояснила, что взятка предназначалась ее непосредственному руководителю.

В ближайшее время следствие предъявит Зюзину обвинение, а суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители также выясняют, причастен ли мэр к другим коррупционным эпизодам. Сейчас он задержан на трое суток.

При этом в администрации Новочеркасска заявили, что не владеют информацией о задержании главы города. Представитель горадминистрации в беседе с РИА «Новости» также сообщил, что правоохранители не проводили на рабочем месте Зюзина обыски или другие следственные мероприятия.

Что касается дела Порошиной, то, по версии следствия, в канун 2018 года она получила очередной транш от компании, которой оказывала покровительство: «помогала» выигрывать муниципальные контракты на строительство, а затем обеспечивала беспрепятственное прохождение процедур согласований и утверждений. Откаты Порошина и, как теперь считает следствие, сам Зюзин получали с сентября по декабрь 2017 года.

После задержания Порошину заключили под стражу, но фигурантка дела подписала досудебное соглашение и выразила желание сотрудничать со следствием. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест.

В августе этого года суд приговорил экс-чиновницу к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере полученной взятки — 2,6 млн руб. Кроме того, ее лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

В середине августа Новочеркасский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении правой руки Зюзина — его бывшего заместителя по вопросам строительства, архитектуры и развития города Сергея Басакевича. Чиновника также обвинили в получении взятки.

По версии следствия, в январе этого года экс-чиновник получил 1 млн руб. от предпринимателя, выполнявшего муниципальный контракт по ремонту трамвайных путей в городе. За взятку чиновник обещал принять выполненные работы. Деньги обвиняемый получил прямо на своем рабочем месте. Кроме того, позже выяснилось, что Басакевич открыто говорил о взятке по телефону и сам попросил принести деньги в кабинет.

Как только купюры оказались у него в руках, в кабинет вошли сотрудники УФСБ . Вскоре Басакевичу предъявили обвинения — в тот же день его заключили под стражу.

В феврале Зюзин уволил своего заместителя в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры города. К слову, с Басакевичем мэр Новочеркасска работал еще в администрации Октябрьского сельского района Ростовской области до 2013 года.

«Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы, он обвиняется по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере», — сообщали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Игорь Зюзин занял пост главы администрации Новочеркасска в декабре 2017 года после того, как успешно прошел испытания конкурсной комиссии по выбору мэра. Контракт в Новочеркасске был заключен с ним до окончания полномочий Гордумы Новочеркасска — на 3 года. Мэром Зверева Зюзин работал с 2013 по 2017 года.

По итогам прошлого года доход чиновника составил 1,89 млн руб. В его собственности находятся три земельных участка общей площадью 82,3 тыс. кв. метров, половина жилого дома площадью 126,7 кв. м, половина квартиры площадью 45,4 кв. м., общее имущество в многоквартирном доме (5,9 тыс. кв. м) и жилая пристройка к дому (53,6 кв. м).

Его супруга заработала 2,7 млн руб. за прошлый год. Она также владеет половиной земельного участка (3,6 тыс. кв. м), половиной квартиры (45,4 кв. м), общим имуществом в многоквартирном доме (5,9 тыс. кв. м), нежилым встроенным помещением с подвалом (747 кв. м) и магазином (34,8 кв. м). Кроме того, ей принадлежит автомобиль Хонда CR-V, а в пользовании находится жилой дом площадью 126,7 кв. м.