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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни» 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Суд освободил обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Фото: РИА Новости
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
«Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.
Ранее гособвинение в ходе заседания выступило с ходатайством об изменении на домашний арест меры пресечения этим фигурантам.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Кемерово
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