Суд освободил обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.

«Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.

Ранее гособвинение в ходе заседания выступило с ходатайством об изменении на домашний арест меры пресечения этим фигурантам.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.