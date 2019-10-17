Суд освободил обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
«Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.
Ранее гособвинение в ходе заседания выступило с ходатайством об изменении на домашний арест меры пресечения этим фигурантам.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.