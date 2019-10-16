Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судмедэксперт объяснил алкоголь в крови «пьяного» мальчика словами «мог хлебнуть» 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Алкоголь в крови погибшего «пьяного» мальчика объяснили
Фото: РИА Новости
Тело погибшего в результате ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 0,51 промилле алкоголя, два дня находилось в морге. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на судмедэксперта Уржумской ЦРБ Сергея Насонова, проводившего анализы.
По словам специалиста, морг не оборудован холодильной установкой, вскрытие тела проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. Он отметил, что в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.
При этом Насонов также предположил, что ребенок мог случайно что-то выпить.
«Почему все отрицают, что ребенок не мог случайно чего-нибудь хлебнуть. Причем в крови обнаружено 0,5, а не 2,5 как у балашихинского», — добавил он.
Ранее судмедэксперт отказался признать ошибку в результатах исследования.
«Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — сказал Насонов.
Он также заявил, что повторную экспертизу никогда не проводит и не будет этим заниматься.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Путин изменил закон «О полиции» Путин изменил закон «О полиции» Американцы оставили на базе в Манбидже газировку, мячи и гадости в адрес России Американцы оставили на базе в Манбидже газировку, мячи и гадости в адрес России Судмедэксперт по делу нового «пьяного» мальчика отказался признать ошибку Судмедэксперт по делу нового «пьяного» мальчика отказался признать ошибку
Комментарии1
Происшествия , Другое , Кировская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Россия восстановила авиасообщение с Грузией39
Путин изменил закон «О полиции»
Путин изменил закон «О полиции»119
Израиль тайно ударил по Сирии
Израиль тайно ударил по Сирии675
Кремль ответил на требование о роспуске ДНР и ЛНР
Кремль ответил на требование о роспуске ДНР и ЛНР59
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве72
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
01:03
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Кавказ Политика
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Путин изменил закон «О полиции»
02:19
Путин изменил закон «О полиции»
Политика Общество
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
00:35
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Происшествия Другое
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
03:47
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
Происшествия
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
00:39
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Политика В мире
Путин сделал заявление о Сирии
06:14
Путин сделал заявление о Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение