Алкоголь в крови погибшего «пьяного» мальчика объяснили

Судмедэксперт объяснил алкоголь в крови «пьяного» мальчика словами «мог хлебнуть»

Тело погибшего в результате ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 0,51 промилле алкоголя, два дня находилось в морге. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на судмедэксперта Уржумской ЦРБ Сергея Насонова, проводившего анализы.

По словам специалиста, морг не оборудован холодильной установкой, вскрытие тела проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. Он отметил, что в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.

При этом Насонов также предположил, что ребенок мог случайно что-то выпить.

«Почему все отрицают, что ребенок не мог случайно чего-нибудь хлебнуть. Причем в крови обнаружено 0,5, а не 2,5 как у балашихинского», — добавил он.

Ранее судмедэксперт отказался признать ошибку в результатах исследования.

«Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — сказал Насонов.

Он также заявил, что повторную экспертизу никогда не проводит и не будет этим заниматься.