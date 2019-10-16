Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительница пошутила про еврейских детей в газовой камере и поплатилась 

Lenta.ru 1 час назад
Учительница неудачно пошутила про еврейских детей
Фото: РИА Новости
Учительницу начальной школы в британском местечке Радлетт (графство Хартфордшир), которая пригрозила отправить еврейских детей в газовые камеры, уволили. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что учительницу уличили в антисемитских взглядах во время урока в классе, где 11 из 28 детей были евреями. По словам родителей, она сказала:
«Вам лучше побыстрее закончить свою работу, иначе я отправлю вас всех в газовые камеры».
После возмущения одного из учеников она уточнила, что это была «шутка», и извинилась, попросив детей никому не говорить об этом. Тем не менее, ученики рассказали об инциденте своим родителям, которые, в свою очередь, пожаловались директору.
Известно, что совет школы провел экстренное заседание на следующий день, на котором было принято решение уволить позволившую себе антисемитскую шутку преподавательницу. В школе заверили, что в этом году они будут уделять особое внимание идеям терпимости и уважения к разным религиям и национальностям.
В июне сообщалось, что учительницу средней школы в американском штате Техас, которая снимала порноролики в классе и выкладывала их в интернет, уволили. При этом никто из учеников школы не принимал участия в записях.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Судмедэксперт по делу нового «пьяного» мальчика отказался признать ошибку Судмедэксперт по делу нового «пьяного» мальчика отказался признать ошибку Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Раскрыты детали отключения иностранной техники «Газпрома» через спутник Раскрыты детали отключения иностранной техники «Газпрома» через спутник
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль тайно ударил по Сирии
Израиль тайно ударил по Сирии78
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве45
Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку
Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку17
Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе
Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе155
Сын Алибасова объяснил синяки на теле любовницы
Сын Алибасова объяснил синяки на теле любовницы3
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
00:35
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Происшествия Другое
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
03:47
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
Происшествия
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
00:39
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Политика В мире
Путин сделал заявление о Сирии
06:14
Путин сделал заявление о Сирии
Политика Ближний Восток
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
00:36
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
Происшествия
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Больше видео