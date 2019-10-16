Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook

На кадрах видно, как самолет экстремально снижается над взлетно-посадочной полосой, предположительно, аэродрома в Мешерии. В описании к ролику говорится, что истребителем управлял алжирский пилот. Точная дата и место съемок не указаны.

В начале октября сообщалось, что Аргентина приостановила переговоры о покупке МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране. После окончания избирательной кампании переговоры могут возобновиться, и в вопросе о покупке истребителей может появиться конкретика.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении многих стран мира, оставаясь достаточно эффективной боевой машиной. По информации из открытых источников, ВВС Алжира имеют более 20 таких истребителей.